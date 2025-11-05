×
Futbol Haberleri

Ajax (U19) 7-2 Galatasaray (U19) maç özeti (UEFA Gençlik Ligi)

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 18:12

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Ajax'a 7-2 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Ajax U19 sahasında Galatasaray U19'u ağırladı.

Hollanda'da oynanan maçı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri Emre Ünüvar (3), Damian van der Vaart, Aaron Bouwman, Pharell Nash ve Sean Steur kaydetti. Galatasaray'ın golleri Yusuf Dağhan Kahraman ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. Ajax'ta Hasan Talha Ayyıldız 90+1'de penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla birlikte Ajax 7 puana yükselirken, Galatasaray 3 puanda kaldı. Gençlik Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlacayak. Ajax ise Benfica'yı konuk edecek.

