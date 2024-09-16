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Ajax taraftarları karakola saldırdı!

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#Hollanda#Ajax#Eredivisie
Ajax taraftarları karakola saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 14:44

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax’ın taraftarları sosyal haklar sebebiyle grev yapan polislere tepki göstererek karakola saldırdı.

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Hollanda’da polisler erken emeklilik ve sosyal haklar konusunda hükümetin yetersiz kaldığı gerekçesiyle grev yapıyor. Bu sebeple 28 Ağustos 2024 tarihinden beri yapılması planlanan futbol maçlarının bir kısmı stadyumda polis bulunmadığından dolayı iptal ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan Ajax – FC Utrech maçı da bu sebepten dolayı iptal edildi. Bu duruma sinirlenen bazı Ajax taraftarları ülkenin başkenti Amsterdam’da taşkınlık çıkardı.

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“BU GREV AJAX’I HEDEF ALIYOR”

Yaşanan bu grev sebebiyle takımlarının uzun süredir maç yapamadığını belirten Ajax taraftarları, şehir merkezinde yer alan karakolun önünde açıklamada bulundu. Taraftar grubunun basın sözcüsü, “Polisler grevlerini Ajax’ı zayıflatmayı hedef alarak planlıyor.” açıklamasını yaparken polisler, taraftar grubunun dağılması yönünde çağrıda bulundu.

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Ajax taraftarları karakola saldırdı

KARAKOLA SALDIRDILAR

Polislerin uyarısını dikkate almayan taraftarlar dağılmadı. Taraflar arasındaki gerginliğin giderek büyümesi üzerine taraftarlar polis karakoluna saldırdı. Polis arabalarının ve karakolun zarar gördüğü aktarılırken Amsterdam polisi durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

AJAX BU SEZON LİGDE İKİ MAÇA ÇIKTI

Ajax, Hollanda’da yaşanan polis grevi sebebiyle Eredivisie’deki son maçına 18 Ağustos 2024 tarihinde çıktı. Şu ana kadar Hollanda Ligi’nde iki maça çıkabilen Ajax, üç puan toplarken ligin 15. sırasında yer alıyor.

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#Hollanda#Ajax#Eredivisie

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