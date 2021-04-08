Ajax Roma maçı, yarı final yolunda iki takım içinde kader mücadelesi olacak. İlk maçtan iyi bir galibiyet elde ederek ikinci maçta işi bitirmek isteyen iki ekip, zorlu mücadelede varını yoğunu ortaya koyacak. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Ajax Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

AJAX ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, Roma'yı konuk edecek. 8 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalında canlı izlenebilecek.

İTALYA'DAN SEYİRCİ AÇIKLAMASI

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) Roma'daki maçlarına seyirci alınmasına yönelik İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakan kararının sadece futbol için değil, ülke için mükemmel bir sonuç olduğunu belirtti.



Başkan Gravina, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'dan bugün bir mektup aldığını belirterek, "Hükümetin bu konuda verdiği uygunluk, sadece futbol için değil, ülkenin yararına mükemmel bir sonuç. Özellikle Sağlık Bakanı Roberto Speranza'ya teşekkür ediyorum. Kendisi, Koronavirüs Bilim Teknik Kuruluna Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçlara seyircilerin alınmasına yönelik en iyi çözümü belirleme görevi verdiği bilgisini bizimle paylaştı." ifadelerini kullandı.



Başkan Gravina, UEFA'ya sunacakları dosya öncesinde bu hususta hükümetten güçlü bir işaret aldıklarını kaydetti.



FIGC'in, Roma'nın maçlara seyircili ev sahipliği yapma konusundaki dosyasını yarına kadar UEFA'ya sunması bekleniyor.



EURO 2020'nin daha önce belirlenen maç takvimine göre, İtalya ile Türkiye arasında 11 Haziran'da yapılacak turnuvanın açılış karşılaşması dışında Roma Olimpiyat Stadı, 2'si (A) Grubu maçı, 1'i çeyrek final müsabakası olmak üzere 3 maça daha ev sahipliği yapacak.