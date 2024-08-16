×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ajax - Panathinaikos maçında inanılmaz son! Tete'nin golü uzattı, 34 penaltı atıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Uefa Avrupa Ligi#Ajax#Panathinaikos
Ajax - Panathinaikos maçında inanılmaz son Tetenin golü uzattı, 34 penaltı atıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:51

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax - Panathinaikos maçı inanılmaz bir finalle bitti. Yunan ekibinin Galatasaray'dan transfer ettiği Tete'nin attığı gol Hollanda'da maçı uzatırken, karşılaşma tarihi bir sonuçla sona erdi.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos, Johan Cruyff Arena'da karşılaştı. Amsterdam'da oynanan mücadele inanılmaz bir sonla bitti.

TETE GOLÜ ATTI, BAMBAŞKA BİR HİKAYE YAZILDI

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Ajax karşısında daha etkili bir oyun ortaya koyan Yunan ekibi, Galatasaray'dan transfer edilen Tete'nin 89. dakikada attığı golle maçı uzatmaya götürdü. Karşılaşmada 30 dakikalık uzatma devresi oynandı ve eşitlik bozulmadı.

TOPLAM 34 PENALTI ATILDI

Penaltılarda iki takım da 17'şer kez meşin yuvarlağın başına geçti ve Hollanda ekibi Ajax, rakibine 13-12'lik üstünlük kurarak play-off turuna kaldı.

Ajax'ın 40 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.

Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan, bu karşılaşmada şans bulamadı. Farioli'nin çalıştırdığı Hollanda ekibi Ajax play-off turunda Polonya takımı Jagiellonia Białystok ile eşleşti. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Panathinaikos, Lens ile eşleşti.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİspanyol gazetecilere sorduk: Mbappe transferi Arda Gülerin sürelerini etkiler mi Ardanın devreye girmesi gereken yer...İspanyol gazetecilere sorduk: Mbappe transferi Arda Güler'in sürelerini etkiler mi? 'Arda'nın devreye girmesi gereken yer...'Haberi Görüntüle

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Geçen sezon başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki Tete, 4 milyon 750 bin euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı ekip, bu transfer için Fenerbahçe ile transfer yarışına girmişti. Tete, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

Ajax - Panathinaikos maçında inanılmaz son Tetenin golü uzattı, 34 penaltı atıldı...

Tarihi maç 14-13 kazanan Ajax'lı oyuncular, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Panathinaikos cephesinde ise büyük hayal kırıklığı vardı...

Ajax - Panathinaikos maçında inanılmaz son Tetenin golü uzattı, 34 penaltı atıldı...

Gözden KaçmasınSon dakika transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçeye iletti Brighton derken Manchester United olabilir...Son dakika transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe'ye iletti! Brighton derken Manchester United olabilir...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uefa Avrupa Ligi#Ajax#Panathinaikos

BAKMADAN GEÇME!