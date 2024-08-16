Ajax - Panathinaikos maçında inanılmaz son! Tete'nin golü uzattı, 34 penaltı atıldı...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos, Johan Cruyff Arena'da karşılaştı. Amsterdam'da oynanan mücadele inanılmaz bir sonla bitti.

TETE GOLÜ ATTI, BAMBAŞKA BİR HİKAYE YAZILDI

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Ajax karşısında daha etkili bir oyun ortaya koyan Yunan ekibi, Galatasaray'dan transfer edilen Tete'nin 89. dakikada attığı golle maçı uzatmaya götürdü. Karşılaşmada 30 dakikalık uzatma devresi oynandı ve eşitlik bozulmadı.

TOPLAM 34 PENALTI ATILDI

Penaltılarda iki takım da 17'şer kez meşin yuvarlağın başına geçti ve Hollanda ekibi Ajax, rakibine 13-12'lik üstünlük kurarak play-off turuna kaldı.

Ajax'ın 40 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.

Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan, bu karşılaşmada şans bulamadı. Farioli'nin çalıştırdığı Hollanda ekibi Ajax play-off turunda Polonya takımı Jagiellonia Białystok ile eşleşti. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Panathinaikos, Lens ile eşleşti.

Haberin Devamı

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Geçen sezon başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki Tete, 4 milyon 750 bin euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı ekip, bu transfer için Fenerbahçe ile transfer yarışına girmişti. Tete, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

Tarihi maç 14-13 kazanan Ajax'lı oyuncular, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Panathinaikos cephesinde ise büyük hayal kırıklığı vardı...