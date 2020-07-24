MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAjax, Naci Ünüvar ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı
GeriFutbol Ajax, Naci Ünüvar ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 19:07,Son Güncelleme:

Ajax, Naci Ünüvar ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ajax, Naci Ünüvar ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı
Abone Olgoogle-news

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Türk asıllı Hollandalı oyuncu Naci Ünüvar ile yeni sözleşme imzaladı.

Ajax Kulübü, sol kanat ve forvet arkasında görev yapan 17 yaşındaki Naci'nin 2022'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulübün altyapısına 2011'de dahil olan Naci Ünüvar, bu sene Spakenburg'a karşı 7-0 kazanılan kupa maçıyla A takımda ilk kez forma giymiş ve bir gol atmıştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle