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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Ajax, Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı! Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları vardı...

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Ajax, Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı! Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları vardı...
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ganalı forvet ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Hollanda basını transferin 9 milyon avro bedelle gerçekleştiğini öne sürdü.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kudus, Nordsjaelland ile bu sezon oynadığı 28 maçta 12 gol kaydetti.

 

Ajax, Mohammed Kudusu kadrosuna kattı Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları vardı...

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