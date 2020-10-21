Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına rakip olduğu son 13 maçı kaybetmeyen Liverpool, son mağlubiyetini Ajax'tan aldı. Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Ajax, tek galibiyetini 2018/19 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham'a karşı aldı. Liverpool, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına konuk olduğu son altı maçı kaybetmedi ve bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçının dördünü kaybeden Ajax, bu mağlubiyetlerden ikisini İngiltere temsilcilerinden aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki karşılaşmayı kaybeden Liverpool, Kasım 2014'ten bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor. 2018/19 sezonunun başından bu yana en fazla Şampiyonlar Ligi golüne doğrudan katkı sağlayan Ajax oyuncusu Dusan Tadic.

Roberto Firmino, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla çıktığı 33 maçta 26 gole doğrudan katkı sağladı. Brezilyalı forvetin Kupa 1'de ilk maçına çıktığı 2017/18'den bu yana hem 10'dan fazla gol atan, hem de 10'dan fazla asist yapan tek isim Kylian Mbappe.

Klaas Jan Huntelaar, Liverpool karşısında görev alması halinde 37 yaşında Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ikinci Ajax oyuncusu olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı Eylül 2017'den bu yana İngiliz takımları adına en fazla gol atan isim, Liverpool forveti Mohamed Salah.

Ajax Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.