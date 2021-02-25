Ajax Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Yusuf, Burak, Zeki kadroda olacak mı?

Lille'de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı kadroda. Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Yusuf Yazıcı, 7 maçta attığı 6 golle Avrupa Ligi gol krallığı yarışında 2. sırada. Benfica'dan Pizzi'nin 7 golü var.

AJAX

Doping cezası bulunan Andre Onana ve kulübün bir hatası sonrası Avrupa listesine alınamayan Sebastien Haller maç kadrosunda olmayacak.

Sağ bek Noussair Mazraoui ve sol bek Nicolas Tagliafico sakat, cezası biten Ryan Gravenberch ise ilk 11'deki yerini geri alacak.

TD Erik ten Hag; "Lille kontraya iyi çıkabilen bir ekip. Fransa'daki ilk maçta yaptıkları hatalardan ders çıkarmışlardır, hızlı oynamalarına izin vermemeliyiz..." dedi.

LILLE

Pierre Mauroy'da Timothy Weah'la öne geçip 2-1 kaybeden Lille, Johan Cruijff Arena'da turu geçmek istiyorsa 1 golden fazlasını atmak zorunda!

Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz iyileşmedi, deplasman kafilesine dahil edilmedi.

Fransız kaynaklar Zeki Çelik'in sağ bekte, Yusuf Yazıcı'nın da Jonathan David'le birlikte hücumun en ilerisinde, ilk 11'de olacağını belirtmiş durumda.

İlk maçta cezaları sebebiyle forma giyemeyen Benjamin Andre ve Xeka da kadroda. Hatta Andre, Renato Sanches ile birlikte orta sahanın ortasında görev yapacak.

TD Christophe Galtier; "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Görüntü zor ama sahaya çıkıp sözümüzü söylemeden kesin konuşmamak lazım..." dedi.

AJAX LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Ajax Lille maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

Ajax'ın iç sahada oynadığı son 3 resmi maçın tamamı ile "2.5 ÜST" bitti.

Lille deplasmanda oynadığı tamamını kazandı, 6'sında gol yemedi!

İki takımın son 2 sezon içinde oynadığı 3 maçın hepsini Ajax kazandı, tamamı aralığında sonuçlandı.