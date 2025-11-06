×
Ajax-Galatasaray maçı sonrası Heitinga konuştu: Bir gün şansın bizim tarafımıza dönmesini bekliyoruz

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 02:47

Ajax Teknik Direktörü Heitinga, 3-0 mağlup oldukları maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunduç

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Heitinga, "İlk 60 dakika pek bir şey vermedik, iyi oynadık. İkinci yarıya iyi başladık ama gerçek bir forvet golü yedik. Savunmamızı daha iyi yapmalıyız." diye konuştu.

Sözlerine devam eden Heitinga, "Takımda bir gelişme gördüm ve adımlar atıyoruz. Bir gün şansın bizim tarafımıza dönmesini bekliyoruz. İyi yaptığımız şeylere devam etmeliyiz. Orta saha oyuncularının doğru seçimler yapması nedeniyle bu maçta oyun çok daha olumluydu. Bunun şimdi sonuç vermesi gerekiyor. Şu an için biraz acı verici ama odak noktamız pazar günü oynayacağımız maç." dedi.

Ajax, Galatasaray'ın ardından ligde Utrecht deplasmanına gidecek. Heitinga, "Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bu yüzden çocuklar için de sonunda işler yoluna girerse çok iyi olur." açıklamasını yaptı.

