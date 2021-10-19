Ajax Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Deplasmanda oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçının dördünü kazanan Dortmund, daha önceki 15 dış saha karşılaşmasındaki galibiyet sayısını geride bıraktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde önde kaptığı topların ardından en fazla şut çeken takım Ajax. Bu süreçte ön alanda Hollanda temsilcisinden daha fazla top kapan sadece iki ekip yer alıyor: Bayern ve Chelsea.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu konumundaki Sebastien Haller, Ajax formasıyla üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşayan dördüncü oyuncu olmak istiyor. Jude Bellingham, Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dört gole de doğrudan katkı sağladı.

İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı Eylül 2018'den bu yana akan oyunda 90 dakika başına en fazla şut pası veren oyuncu, Ajax forması giyen Dusan Tadic. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dokuz deplasman maçında dokuz gol atan Erling Haaland, turnuva tarihinde 10 dış saha golüne en hızlı ulaşan oyuncu unvanını Mario Gomez ve Kylian Mbappe'nin elinden alabilir.

AJAX BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Ajax Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.