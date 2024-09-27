Ajax - Beşiktaş maçı sonrası Sneijder'dan flaş yorum: 7-0 bitebilirdi

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Hollandalı efsane Wesley Sneijder, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilmesinin ardından yorumlarda bulundu.

"AJAX 10 KAT DAHA İYİYDİ"

"Hem topa sahipken hem de top rakipteyken güçlü bir Ajax gördüm. İkinci yarıda Brian Brobbey'in kombinasyon oyununda iyi kullanılmasıyla maçı bitirdiler. Ajax bu akşam beni olumlu yönde şaşırttı. Go Ahead Eagles kompakt oynadı ve Ajax geçen hafta sonu bu konuda sorun yaşadı. Şimdi farkın bu kadar büyük olmasını şaşırtıcı buluyorum. Beşiktaş'ın daha iyi olmasını beklersiniz ama Ajax on kat daha iyiydi. Yoğunluk son altı ayda gördüğümden çok daha yüksekti."

"6-0, 7-0 BİTEBİLİRDİ"

Beşiktaş futbol oynayabilmeyi bekliyordu ve Türk futbolunun sorunu da bu; bir aksilik yaşadıklarında toparlanamıyorlar. Sonra kaos oluyor, bir tür iskambil kağıdı evi gibi çöküyorlar. 6-0, 7-0 da olabilirdi. Kötü bir gün geçirebilirsiniz ama bu kesinlikle Ajax'ın iyi oyunundan da kaynaklanıyordu. Beşiktaş'ı o kadar zorladılar ki kendi oyunlarına hiç giremediler. Bu beni çok pozitif yaptı. Bu Beşiktaş'a gerçekten zarar veriyor. Süper Kupa'da 5-0 kazanıp sonra 4-0 kaybedebilirsiniz. Bu çok zor ve bir daha olmamalı.