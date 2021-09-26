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Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

#Ajax-Beşiktaş Maçı#Ajax-Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda
Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın detayları

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Öte yandan maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ajax-Beşiktaş maçı pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. İlk maçını sahasında kaybeden Beşiktaş, bu maçtan puan ya da puanlar alarak evine dönmek istiyor. İşte, Ajax-Beşiktaş maçına ilişkin ayrıntılar...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

Müsabaka, Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

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7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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