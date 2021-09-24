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Ajax Beşiktaş maçı, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Ajax ile en son 1993 yılında karşılaşan Beşiktaş, 28 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek. Peki, Ajax Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci karşılaşmasında Ajax, Beşiktaş ile karşılaşacak. Karşılaşma 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

AJAX'TAN 5-0'LIK GALİBİYET

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Fortuna Sittard'ı 5-0 yendi.. Eredivisie'nin zirvesindeki Ajax, 6. haftanın açılış maçında Fortuna Sittard'a konuk oldu. Ajax, Berghuis'in 11, Mazraoui'nin 27, Tadic'in 38, Kudüs'ün 72 ve Tagliafico'nun 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.



Arka arkaya 4. galibiyetini alan lider Ajax, puanını 16'ya yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Fortuna Sittard ise 4 puanda kaldı.



Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk olacak.

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

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28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş