Ajax Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçının tarihi

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Hollanda'nın köklü ekibi Ajax ile karşılacak. Ajax-Beşiktaş maçına dair tarih ve saat gibi ayrıntılar futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçının tarihi...
Ajax-Beşiktaş maçı, 28 Eylül Çarşamba günü saat TSİ 19:45’te Ajax'ın stadyumu Johan Cruyff Arena'da oynanacak.
Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:
28 Eylül: (2. Hafta)
Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: (3. Hafta)
Beşiktaş-Sporting Lizbon
3 Kasım: (4. Hafta)
Sporting Lizbon-Beşiktaş
24 Kasım: (5. Hafta)
Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: (6. Hafta)
Borussia Dortmund-Beşiktaş