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Ajax Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçının tarihi

#Ajax Beşiktaş Maçı Ne Zaman?#Ajax Beşiktaş Maçı
Ajax Beşiktaş maçı ne zaman İşte Beşiktaşın Şampiyonlar Ligi maçının tarihi

Beşiktaş ‘Devler Ligi’ne mağlubiyetle başlamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenilmişti. Şimdi ise gözler gruptaki 2. karşılaşmada. Futbolseverler, Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax ile yapılacak maça odaklandı. Peki, Ajax Beşiktaş maçı ne zaman?

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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Hollanda'nın köklü ekibi Ajax ile karşılacak. Ajax-Beşiktaş maçına dair tarih ve saat gibi ayrıntılar futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçının tarihi...

Ajax-Beşiktaş maçı, 28 Eylül Çarşamba günü saat TSİ 19:45’te Ajax'ın stadyumu Johan Cruyff Arena'da oynanacak.

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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