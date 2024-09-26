Ajax – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1’de mi? UEFA Avrupa Ligi Ajax – Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri!

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UEFA Avrupa Ligi Ajax – Beşiktaş maçı bugün ekranlara geliyor. Ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil eden üç takım arasında yer alan Beşiktaş bu akşam Hollanda’nın Ajax kulübüne konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi yeni formatına göre; her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak. Beşiktaş’ta Avrupa Ligi ilk maçını Ajax’a karşı oynayacak. Tarihinde Ajax’a karşı hiç galibiyeti olmayan siyah-beyazlılar bu akşam oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Ajax – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1’de mi?

AJAX – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşması kapsamında 26 Eylül Perşembe akşamı Hollanda ekibi Ajax evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ajax – Beşiktaş maçı saat 22.00’de başlayacak. İngiliz hakem John Brooks’un yöneteceği Ajax – Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ’IN AJAX MAÇI KAMP KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6 MAÇI DA AJAX KAZANDI

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti. Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

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BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAĞLUBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

AJAX'TA TANIDIK YÜZLER

Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor. Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor.

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Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.