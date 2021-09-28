Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak, şifreli mi? Ajax Beşiktaş maçı ne zaman? İlk 11'ler belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 225 maçtan 84'ünü kazandı, 94 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkacak. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 329 gol gördü. Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

İLK 11'LER

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AJAX: Pasveer, Mazraui, Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Berghuis, Gravenberch, Antony, Tadic, Haller

YEDEKLER: Gorter, Setford, Schuurs, Rensch, Tagliafico, Klaassen, Kudus, Taylor, Neres, Danilo, Zakaria, Daramy

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

YEDEKLER: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRELİ Mİ?

Ajax Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 12 EKSİK



Siyah Beyazlılar'da Atiba, Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip sakatlıkları nediyle kadroya alınmadı. Covid-19 testi pozitif çıkan Montero ile UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekip önemli karşılaşmada 12 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

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HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti. İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi. Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.

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Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

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Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İSTATİSTİKLER

Avrupa arenasında Beşiktaş ile oynadığı dört maçı da kazanan Ajax, 1966/67 sezonundan bu yana rakibiyle Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor. Ajax ile oynadığı dört maçta da en az ikişer gol yiyen Beşiktaş, Hollanda temsilcisine rakip olduğu son karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Türk takımlarıyla oynadığı ilk sekiz Avrupa kupası maçını kazanan Ajax, sonraki iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 13 deplasman maçının 11'ini kaybeden Beşiktaş, daha sonraki dokuz dış saha karşılaşmasında sadece iki yenilgi aldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş iç saha maçının dördünü kaybeden ve bu yenilgilerde rakip fileleri havalandıramayan Ajax, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 karşılaşmada almıştı.

Beşiktaş, Kasım 2009'daki 1-0'lık Manchester United galibiyetinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi deplasman maçında da kalesini gole kapatamadı. Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sekiz golü bulunan Dusan Tadic, Hollanda ekibi adına turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncu olan Patrick Kluivert'ı yakalamak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş santrforu Michy Batshuayi, Ajax deplasmanında çıktığı tek Şampiyonlar Ligi maçında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı Eylül 2018'den bu yana Hollanda ekbinin iç sahada oynadığı maçlarda en fazla gole katkı sağlayan oyuncu David Neres. Ajax forması giyen Sebastien Haller, Marco van Basten’in ardından Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.