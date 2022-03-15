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Ajax Benfica maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Şampiyonlar Ligi#Ajax#Benfica
Ajax Benfica maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Ajax Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ile iki takım rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla sona ermişti. Portekiz ekibi, diğer dokuz karşılaşmanın altısında rakipleriyle berabere kalırken, bu sezon PSV’ye konuk olduğu ön eleme maçından golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı üç iç saha maçını da kazanan Ajax, Mart 1996’dan bu yana ilk kez 4+ karşılaşmalık seri yakalamak istiyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Ajax Benfica maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Benfica, 2015/16’dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunu geçmek istiyor. Portekiz temsilcisi tur atlaması durumunda 2000 senesinden bu yana dördüncü kez çeyrek finalde boy gösterecek. Bu sezon oynadığı yedi Şampiyonlar Ligi maçında da 2+ gol atan Ajax, 1979/80’den bu yana Avrupa’nın beş büyük ligi dışındaki bir ekibin bu aşamada kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Benfica, tek galibiyetini Ekim 2018’de AEK karşısında aldı. Turnuvanın eleme turlarındaki son altı ziyaretinin beşinde mağlup olan Portekiz temsilcisi, son iki yenilgisinde gol atamadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’tan daha fazla oyuncusu akan oyunda çift haneli şut pası veren bir takım bulunmuyor.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde golle sonuçlanan 13 açık oyun sekansına dahil olan Sebastien Haller, 2020/21’in tamamında ulaşılan en yüksek sayıyı şimdiden geride bıraktı. Bu alanda Haller’den yüksek sayıya ulaşan son oyuncu ise 2019/20 sezonunda Robert Lewandowski’ydi (19).Şampiyonlar Ligi’nde Benfica formasıyla oynadığı son iki maçta gol atan Roman Yaremchuk, Nisan 2005’ten bu yana turnuvada üç maçlık seri yakalayan ilk Ukraynalı oyuncu olmak istiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada çıktığı üç maçta beş gole katkı sağlayan Sebastien Haller, turnuva tarihinde evinde oynadığı ilk dört maçta da gol atan dördüncü oyuncu olmak istiyor.

AJAX BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Ajax Benfica maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak

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#Şampiyonlar Ligi#Ajax#Benfica

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