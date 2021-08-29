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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 18:31 | Son Güncelleme:

Ajax 5 - 0 Vitesse (Maç özeti)

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Ajax 5 - 0 Vitesse (Maç özeti)

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Ajax, ligde Vitesse’yi 5-0 mağlup etti.

Hollanda Eredivisie’nin 3’üncü haftasında Ajax, sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena’da oynanan karşılaşmada kırmızı beyazlılar, sahasından 5-0 galip ayrıldı.

Ajax’a galibiyeti getiren golleri; 5’inci dakikada Anthony, 34’üncü dakikada Edson Alvarez, 43’üncü dakikada Ryan Gravenberch, 60’ıncı dakikada Tomas Hajek kendi kalesine ve 67’inci dakikada Klaassen kaydetti.

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