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GeriFutbol Ajax, 36 yaşındaki Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini uzattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 19:25,Son Güncelleme:

Ajax, 36 yaşındaki Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini uzattı

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Ajax, 36 yaşındaki Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini uzattı
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Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax, 36 yaşındaki forvet Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı golcü oyuncunun biten kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Ajax'a 2017'de ikinci sefer transfer olan Huntelaar, kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 243 maçta 151 gol attı. Huntelaar, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven, De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, Real Madrid, Milan ve Schalke 04'te forma giydi.

Ajax, 36 yaşındaki Klaas-Jan Huntelaarın sözleşmesini uzattı

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