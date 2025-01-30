Ajax 2-1 Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Amsterdam'da oynanan mücadeleyi Ajax 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takım, 23. dakikada Traore ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Farkı 2'ye çıkaran gol ise 58. dakikada Fitz-Jim'den geldi.

Victor Osimhen 90+4. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini alan Galatasaray 13 puanda kaldı ve lig aşamasını 14. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde play-off turu oynayacak. Ajax da ligi 13 puanla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

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22. dakikada uzun atılan pasta defansın arkasına sarkan Victor Osimhen'in sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

23. dakikada Chuba Akpom'un sol taraftan ceza sahası içine girer girmez yerden yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera'dan seken topu sağ çaprazda bulunan Bertrand Traore ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

45+3. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Remko Pasveer'da kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının içinden Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

57. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan direkt kaleye vuruşunda kaleci Remko Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Anton Gaaei'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Kian Fitz-Jim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

66. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayından vuruşunda kaleci Remko Pasveer'den seken topu kale önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

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90+4. dakikada Yusuf Demir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Victor Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1