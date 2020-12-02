aizy ve North 4 senenin ardından yollarını ayırdı

Philip "⁠aizy⁠" Aistrup Danimarka merkezli North ile olan dört senelik yolculuğunu geçtiğimiz Salı sonlandırdı. North, yeni yetenek geliştirme programıyla birlikte takıma Kristoffer "⁠Kristou⁠" Aamand ve Rasmus "⁠kreaz⁠" Johansson’ı dâhil etti. Bununla birlikte Philip "⁠aizy⁠" Aistrup ve Mathias "⁠MSL⁠" Lauridsen ile olan yollarını da ayırdı.

HLTV, takımdan ayrılığı sonrasında aizy’ye ulaşarak duygularını ve gelecek için düşüncelerini sordu. HLTV’nin aktardığına göre, North takımı son birkaç aydır Kjaerbyre ve Lekr0’nun performans düşüşüyle birlikte çalkantılı zamanlar geçiyordu. aizy takımın durumunu şu şekilde anlattı: “Temel olarak takım tutarsızlık sergiliyordu, en iyi takımlara karşı çok iyi sonuçlar alırken ertesi gün maçı vermememi gereken bir takıma kaybedebiliyorduk. Bence bu yavaş yavaş güvenimizi tüketti ve ayrıca takım olarak ne kadar ileri gideceğimize olan inancımızı da sarstı.

Kadro değişikliği yapmadan önce deneyebileceğimizi her şeyi düşünmek isterdim ancak sanırım gerçekten ileriye doğru adım atmadığımız bir noktaya gelmiştik. Bence değişiklik şarttı, tam olarak nasıl bir değişiklik gerekli bilmiyorum ama.”

Takımın zorlu zamanlar geçirdiğini belirten aizy, takımın bir şeyleri değiştirmesi gerektiğinin farkındaydı. Ancak organizasyonun kendisini takımdan çıkarmasını beklemediğini belirtiyor. “İyi bir haber geleceğini beklemiyordum zaten ama takımdan atılacağımı da beklemiyordum. North, 2021’de takımı yeniden yapılandırmak için bir oyuncu geliştirme programına geçeceğini söyledi. Ancak bu planda bana ve MSL’e yer yoktu. Bu planlar bir oyuncu olarak sahip olduğum hevesin karşılığı değildi.

Ayrıca yeni şeyler denemenin kendim için de iyi olacağını düşünüyorum o yüzden alınan bu karardan dolayı üzülmüş değilim. North ile geçirdiğim dört senenin ardından yeni bir şeyler deneme fırsatım olacak. Ancak North’u da özleyeceğim elbette.”

Herhangi bir takımdan gelecek tekliflere açık olduğunu söyleyen aizy, İngilizce konuşulan bir takımda bulunmakta da bir sıkıntı yaşamayacağını belirtti.