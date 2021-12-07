Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Galatasaraylılar Fenerbahçeli, Fenerbahçeliler Galatasaraylı olacak"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücrette peş peşe önemli açıklamalarAsgari ücrette peş peşe önemli açıklamalar#Asgari Ücret
Turizm merkezinde fırtına kâbusu Araçlar yolda kaldıTurizm merkezinde fırtına kâbusu! Araçlar yolda kaldı#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
Canlı | Almanyada ilk düdük çaldı Yüksek tempo...Canlı | Almanya'da ilk düdük çaldı! Yüksek tempo...#Borussia Dortmund
Dünyanın gözü buradaydı... Kritik görüşme sona erdi İşte ele alınan konularDünyanın gözü buradaydı... Kritik görüşme sona erdi! İşte ele alınan konular#Ukrayna
Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları kızdıran sözler Cincona 6 Kasımda 6 tane atmıştık...Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları kızdıran sözler! "Cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık..."#Fenerbahçe
Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme Suikast timindeki isim yakalandıKaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Suikast timindeki isim yakalandı#Cemal Kaşıkçı
Tarihi derbinin kazananı Fenerbahçe 7 gol, 1 kırmızı kartTarihi derbinin kazananı Fenerbahçe! 7 gol, 1 kırmızı kart#Galatasaray
Katar ile 15 anlaşma imzalandı Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdirKatar ile 15 anlaşma imzalandı! Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu..Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu.. #Emine Erdoğan
Fatih Terim hastaneye kaldırıldıFatih Terim hastaneye kaldırıldı! #Galatasaray
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
ABDli milyarderin evine şok baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine şok baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
Farioli geliyordu, ne oldu Sergen Yalçın görmüyor, Burak Elmas tetikliyor...'Farioli geliyordu, ne oldu! Sergen Yalçın görmüyor, Burak Elmas tetikliyor...'#Hadibenkaçtım
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Galatasaraylılar Fenerbahçeli, Fenerbahçeliler Galatasaraylı olacak"

#Derya Yanık#Fenerbahçe#Galatasaray
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Galatasaraylılar Fenerbahçeli, Fenerbahçeliler Galatasaraylı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde konuştu. Kadına şiddete karşı önemli bir gün olduğunu ifade eden Bakan Yanık, organizasyonun da son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde konuştu. Kadına şiddete karşı önemli bir gün olduğunu ifade eden Bakan Yanık, organizasyonun da son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

"BU ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİREN, EMEĞİ GEÇEN KİM VARSA HEPSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Derya Yanık, çok önemli bir amaç için iki takımın bir araya geldiğine vurgu yaparken, "Aslında bir derbi izlemek için buradayız. Fenerbahçe ve Galatasaray Futbol Kulüplerimizin kadın futbol takımları. Bugün son derece anlamlı güzel bir organizasyon için bir aradayız. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kampanyasının bir parçası olarak bugün kadın futbolcularımız dostluk maçı yapacaklar. Biz de büyük zevkle, büyük bir memnuniyetle bu maçı izlemeye geldik. Bugün bu çalışmaya destek veren arkadaşlarımızla bir arada maçı izleyeceğiz. Ben hem Galatasaray hem Fenerbahçe futbol kulübümüze çok kıymetli başkanlarına, bu çalışmayı hayata geçiren, emeği geçen kim varsa hepsine ve tabi ki öncelikli olarak da futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. " dedi.

"BİR DAYANIŞMANIN MAÇINI İZLEYECEĞİZ"

Haberin Devamı

Bugünün bir derbi maçından öte, bir dayanışma günü olduğunu dile getiren Bakana Derya Yanık, "Bu her ne kadar bir farkındalık çalışmasıysa da aslında bir tarafında da genel olarak sporda ama özellikle futbolda hem dilin daha zarif, daha nezih tutulması, kadına yönelik şiddet ya da bir takım cinsiyetçi ifadelerden kurtulacak bir dilin geliştirilmesi noktasında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Heyecanla maçı izlemeyi bekliyorum doğrusu. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Basın kadına yönelik şiddet konusunda, çocuklarla ilgili yaptığımız her çalışmada bizim en önemli paydaşlarımızdan birisi. Hem mesajlarımızın ulaştırılması, hem mesajların bize ulaşması bakımından kamuoyuyla aramızda iletişim kuran bağ olarak sizlerin katkısı, sizlerin yardımı yadsınamaz. Hepinize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar maçımızın hayırlı olmasını ve güzel, dostça, Fair Play çerçevesinde geçmesini ümit ediyorum ve öyle olacağından hiç kuşkum yok. Bugün bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli olacak belki ve böylece güzel bir dostluk maçı olacak" şeklinde konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derya Yanık#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi