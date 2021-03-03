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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 23:10 | Son Güncelleme:

Aile hasreti İlkay Gündoğan'ı çok zorluyor

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Aile hasreti İlkay Gündoğan'ı çok zorluyor

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailesinden uzak kalmasının kendisini çok zorladığını söyledi.

ABD'li rap şarkıcısı French Montana ile FIFA'nın "PlayOn" isimli podcast yayına konuk olan İlkay, son bir yıldır insanların hayatında olan sosyal mesafe kuralı yüzünden ailesi ve akrabalarından uzak kaldığını hatırlatarak, "Ailem benim için her şey demek. Türk kültürüyle büyüdüğüm için her yaz büyükanne ve büyükbabamı görmeye giderdim. Bu sıkı bir bağ ve çok önemli. Bu nedenle şu anki koronavirüs durumu muhtemelen hayatımın en zor zamanlarından biri." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kovid-19 tedbirlerinden ötürü zor günler geçiren Manchester'daki küçük ölçekli işletmelere destek için başlattığı kampanya hakkında ise şunları kaydetti:

"İster Almanya, ister Türkiye'de hatta Manchester'da olsun, topluma karşı sorumluluğum varmış gibi hissediyorum. Geçim sıkıntısı yaşayan kişileri tespit edip, onlara destek olmaya çalışıyorum."

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