Ahmetcan Kaplan'ın transferi son anda iptal oldu!

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Ahmetcan Kaplan, geride bıraktığımız sezonu NEC Nijmegen'den kiralık geçirmişti.

Hollanda basınından Voetbal International'da yer alan habere göre, NEC Nijmegen ile Ajax arasında yapılan görüşmelerde son anda bir aksilik yaşandı ve 23 yaşındaki futbolcunun transferi iptal oldu.

Haberde yer alan detaylar şu şekilde oldu:

"Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ın NEC Nijmegen'e transferi gerçekleşmeyecek. Hollanda ekibi ile Ajax arasında anlaşmaya çok yaklaşılsa da transfer son anda iptal oldu.

NEC, bir süredir 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Ajax'ın bonservis talebi nedeniyle görüşmeler uzun süre tıkanmıştı. Taraflar daha sonra transferi mümkün kılacak bir formül üzerinde anlaşmaya vardı. Ahmetcan Kaplan da Ajax'a NEC'e dönmek istediğini bildirmişti. Buna rağmen son anda yaşanan bir pürüz nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

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Ahmetcan Kaplan, uzun süredir Ajax'ın gelecek planlarında yer almıyor. Genç savunmacı geçen sezon kiralık olarak forma giydiği NEC'te yeniden çıkış yakalamıştı. Ancak bu sezon da Amsterdam ekibinde kendisine yer bulunmuyor. Kaplan'ın Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bu gelişmenin ardından NEC, stoper arayışını sürdürecek. Teknik direktör Dick Schreuder, Dusan Tadic transferiyle önemli bir takviye alsa da kadroya bir stoper daha katmak istiyor."