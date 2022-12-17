Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! Ajax açıkladı

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Trabzonspor altyapısından yetişen ve sezon başında 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda devi Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Ajax'tan yapılan açıklamada 19 yaşındaki Ahmetcan'ın antrenman sırasında sol dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi. Ahmetcan Kaplan'ın sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bilgi verilmeyen açıklamada 'Önümüzdeki aylarda takımla olamayacak' denildi.

Genç stoper Ahmetcan Kaplan bu sezon Ajax'ta hiç süre almadı.

Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor, Ajax'ın Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığıyla ilgili paylaşımını alıntılayarak; "Daha güçlü döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Ahmetcan Kaplan!" mesajıyla eski oyuncusune gçemiş olsun dileklerini iletti.

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