Ahmet Suat Özyazıcı için tören düzenlendi

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Eski Hüseyin Avni Aker Studyumu'nun bulunduğu millet bahçesinde depremde hayatını kaybedenler ve Ahmet Suat Özyazıcı için saygı duruşu ile başlanan törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzonspor eski başkanları Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın ve Faruk Özak'ın yanı sıra bordo-mavili kulüpte görev almış eski yöneticiler, futbolcularla, spor ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte ailesi ve yakınları yer aldı.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın öz geçmişinin okunduğu törende ilk olarak Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen söz alarak, Özyazıcı'nın ulaştığı başarılara çok az sayıda insanın ulaşabildiğini belirtti.

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Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın ise, Ahmet Suat Özyazıcı'yı anlatmanın çok zor olduğunu belirterek, "Zor şartlarda önemli başarılara imza attı. Bana göre o Türkiye'nin en büyük hocasıydı" dedi.

Eski Başkanlardan Ahmet Celal Ataman da, "Ahmet Suat Özyazıcı benim çocukluk arkadaşımdı. Zaman içerisinde çok önemli işler yaptı. Hiç kimsenin belki de tarihte başaramadığını kadar yüceltti" ifadelerini kullandı.

Eski Devlet Bakanı ve eski Trabzonspor Başkanı Faruk Özak kelimelerle anlatılamayacağını belirterek, "Trabzonspor'a ilkleri yaşatan bir insandı. Elindeki mevcut kadroyu çok iyi dizayn eden bir insandı. Çok zeki ve bilge bir insandı" şeklinde konuştu.



Abdullah Avcı: "Hayranlıkla takip ettiğimiz bir isimdi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu şehrin efsane hocası, Trabzonspor'u, 4 büyük yapan isimlerden biri. Hayranlıkla takip ettiğimiz bir isimdi. Trabzonspor Teknik Direktörü olduktan sonra bir kere evde, bir kere de hastanede ziyaret ettim. Trabzonspor'un başlangıcı için örnek aldığımız insandı. Trabzon şehrinde başka bir takım tutulmamasının adımını atan hocamıza rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı'nın acıyı çekerken bile inanılmaz sabrı olduğunu vurgulayarak, "Geleceği kurmak için geçmişi iyi irdelemek gerekiyor. Onlar yokluktan çok şeyler ürettiler. Trabzonspor çıkışıyla Türkiye'de ve dünyada futbol anlamında önemli işler yapan iki büyüğümüzü kaybettik. Hepimiz üzgünüz. Onların yaptıklarını ve çalışırken neler çektiklerini bilen birisiyim. Onların yaptıklarını belgesel yaparak geleceğe aktarmalıyız. Ahmet Suat Özyazıcı acıyı çekerken bile inanılmaz sabrı vardı. Hoşgörüsü çok fazla olan bir insandı. Sıradan bir insan gibi görünen çok değerli bir insandı. İçimizde hüzün var. Hoşça kal diyorum, güle güle hocam" dedi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok önemli bir değeri, efsaneyi, Trabzonspor'un temel taşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ailesi, sevenleri, biz Trabzonspor camiası ve Türk futbolunun başı sağ olsun. Hocamızı herkes çok iyi ifade etti. Değerli hocamız sadece çok başarılı bir sporcu, benim gözümde o aynı zamanda bir filozoftu. Türk futbolunun yapısını, ihtiyaçlarını ve eksiklerini o kadar iyi analiz etti ki bu ancak bir filozof izah edebilirdi. 16 kupalı bir hoca ama bir o kadarda mütevazı bir insandı" ifadelerini kullandı.

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Aile adına konuşan Ahmet Suat Özyazıcı'nın oğlu Can Özyazıcı ise yaptığı konuşmada, "Özyazıcı ailesi olarak bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 1982 yılında babamla çalışma şerefine ulaştım ve 40 yıl çalıştık. Onun iş insanlığını, iş ahlakını edindik. Herkesin Suat hocası, benim de Suat babamdı. Nurlar içinde yatsın" şeklinde konuştu.

Özyazıcı’nın cenazesi daha sonra öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı’na defnedilecek.