×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ahmet Oğuz'dan maç sonu itiraf: 'Şut denedim asist oldu'

Güncelleme Tarihi:

#Kocaelispor#Süper Lig#Gençlerbirliği
Ahmet Oğuzdan maç sonu itiraf: Şut denedim asist oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 23:17

Kocaelisporlu oyuncu Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum" dedi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takım kaptanı Ahmet Oğuz, "6 hafta önce bunu hocamız ‘Siz bir daha yenilmeyeceksiniz’ demişti. Biz de dinledik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ne kadar takımımıza sahip çıkabiliyorsak, ortaya efor, güç koyabilirsek koymaya çalışıyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Bugünkü performansı hakkında ise Oğuz, "Savaştım yine. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınKocaelispor 1-0 Gençlerbirliği (Süper Lig maçı özeti)Kocaelispor 1-0 Gençlerbirliği (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

Tayfur Bingöl: '15 gol sözüm var, tamamlayacağım'

Maçın ardından Tayfur Bingöl basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Üst üste goller kaçıran Tayfur Bingöl, "Selçuk Hoca'ya, ekibine, başkana, yönetimimize, Kocaelispor taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yarın iznimiz var. Bu başarıyı kutlayacağız. Size de teşekkür ederiz. Hepinize çok seviyoruz. 2 tane de gol kaçırdım. 15’i de tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim Hepinizi seviyorum" dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaelispor#Süper Lig#Gençlerbirliği

BAKMADAN GEÇME!