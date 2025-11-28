Ahmet Oğuz'dan maç sonu itiraf: 'Şut denedim asist oldu'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takım kaptanı Ahmet Oğuz, "6 hafta önce bunu hocamız ‘Siz bir daha yenilmeyeceksiniz’ demişti. Biz de dinledik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ne kadar takımımıza sahip çıkabiliyorsak, ortaya efor, güç koyabilirsek koymaya çalışıyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Bugünkü performansı hakkında ise Oğuz, "Savaştım yine. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum" ifadelerini kullandı.

Tayfur Bingöl: '15 gol sözüm var, tamamlayacağım'

Maçın ardından Tayfur Bingöl basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Üst üste goller kaçıran Tayfur Bingöl, "Selçuk Hoca'ya, ekibine, başkana, yönetimimize, Kocaelispor taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yarın iznimiz var. Bu başarıyı kutlayacağız. Size de teşekkür ederiz. Hepinize çok seviyoruz. 2 tane de gol kaçırdım. 15’i de tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim Hepinizi seviyorum" dedi.

