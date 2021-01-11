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SİVAS,(DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Ahmet Oğuz, Sivasspor'da! Resmi açıklama gün içinde...

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Ahmet Oğuz, Sivasspor'da! Resmi açıklama gün içinde...
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Süper Lig’de çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor, transfere hızlı girdi.

Uzun yıllar Gençlerbirliği’nde görev alan, bu sezonun başında Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Ahmet Oğuz, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.

Kasımpaşada Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı!

Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden tecrübeli sağ bek, Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın içeriğinin gün içinde açıklanması bekleniyor.

 

Ahmet Oğuz, Sivassporda Resmi açıklama gün içinde...

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