Ahmet Nur Çebi’den halefine sert sözler: Tarihin gördüğü en kötü başkan Hasan Arat’tır

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Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, görevinden istifa eden Hasat Arat ile ilgili sert açıklamalar yaptı. TV100’e konuşan Çebi “Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez. 3 gün önce, ‘Kalkışma var’ demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi? Olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü” dedi. Görevde olduğu dönemde Hasan Arat’ın trollerle kendilerine saldırdığı iddia eden Çebi sözlerini şöyle sürdürdü:

21 ARALIK’TA YAPILACAK DiVANDA HESAP VERECEK

“Kendisi ‘Başkan olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım’ dedi. Herkesi kandırdı. 11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş’ın geleceğini karartıp istifa etti. Hasan Arat istifa etse de benimle ilgili söylediklerinin hesabını 21 Aralık’taki Divan Kurulu’nda verecek.”

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BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Başkanlığ’nı düşünmediğini belirtirken, “Ancak içimizde kulübe en çok kimin faydası olacaksa, kim liderlik yapacaksa, oturur konuşuruz ve destekleriz” ifadesini kullandı.