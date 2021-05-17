Ahmet Nur Çebi'den flaş itiraf! "675 milyonluk kefalete imza attım!"

Spor Arena/İsmail ER Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübü ayağa kaldırmak için maddi-manevi birçok fedakârlıkta bulunduklarını belirtirken emeklerinin karşılığını şampiyonlukla aldıklarını söyledi.

Çebi şampiyonluğun sırrını Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

“Başkan olduğumda kasa tam takırdı. İlk gün yönetici arkadaşlarımla yoğun toplantılar yaptık, birlikte 100 milyon TL koyarak ayağa kalktık. Bankalarla yapılandırma vs. konular günlerce bizi yordu. Ne UEFA ne Devler Ligi’ne katılabilecektik. Sıkıntılar dağ gibiydi. Taraftar huzursuzdu.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM OLDU"

Ekonomik sorunların dağ gibi taştığı dönemde Sergen Yalçın’ı getirdik. Beşiktaşlılık duruşu ile geldi gözü kapalı boş mukaveleye imza attı. Geç kalınmış bir karar gibi görüyorum. Takımda şampiyonluk yaşamış ve savaşmış oyuncularının hoca olması herkese gurur veriyor. Sergen Yalçın bunun en güzel örneği. Babam Yaşar Kaptan Çebi, kardeşim Tayfun, eşim Berna Çebi ve kızlarım zor günlerde hep destek oldu. Kırıldığım anlar oldu. Tek amacımız arma ve şampiyonluğuydu.

"KİMSEYE ASLA YALAN SÖYLEMEDİK"

Beşiktaş Başkanı ve yönetimi olarak taraftara, üyelere ve oyunculara asla yalan söylemedik. Hedeflerimizi planlayarak gerçekleştirmeyi seçtik. Futbolcuların geçmiş alacakları, menajerlik, bonservis ücretleri konusunda birçok ödeme gerçekleştirdim. Bahane olarak değil yaşadıklarımızı anlatmak için söylüyorum. O kadar zor durumdaydık ki, içinden çıkılmaz bir durumdu ve yönetimimizle, ailemle konuşarak bir kalemde 675 milyon TL kefalete imza attım. Bu kolay iş değil.

"HER ZAMAN TAKIMIN YANINDAYDIK"

Futbolcularımızın primlerini ve maaşlarını gününde banka hesaplarına yatırmamız başarının en önemli olayı. Ardından eşleri ile sürekli görüştük. Aile ortamı oluşturduk. Sezon başından bu yana yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla teknik ekip ve oyuncularımızın yanında olduk. Tüm maçlarda omuz omuza beraberdik. Bu şampiyonluğu bizi sürekli destekleyen taraftarlarımıza, kongre üyelerimize, futbolseverlere, hatta bizleri eleştiren muhalefete armağan ediyorum.

"SERGEN YALÇIN'LA MASAYA OTURACAĞIZ"

Sergen Yalçın, Beşiktaş ailesinin çocuğu. Onunla masaya oturup gelecek sezon için planlarımızı konuşacağız. Sergen Yalçın önemli değerdir. Hem teknik hem de sistem olarak futbolcunun lisanından çok iyi anlıyor. Sergen Yalçın yeri geldi mentör yeri geldi teknik adam ve arkadaş gibi davrandı ama sisteminden asla taviz vermedi. Oynattığı futbol ile bizleri keyiflendirdi. Bu saatten sonra bu kadromuzu korumaya çalışacağız. Kupa maçının ardından planlamamızı yapacağız.