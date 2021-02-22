MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Nur Çebi'den Beşiktaş'ın Türkiye şampiyonu atleti Meryem Erdoğan'a tebrik
GeriFutbol Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'ın Türkiye şampiyonu atleti Meryem Erdoğan'a tebrik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'ın Türkiye şampiyonu atleti Meryem Erdoğan'a tebrik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'ın Türkiye şampiyonu atleti Meryem Erdoğan'a tebrik
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün atletizm takımı sporcusu Meryem Erdoğan'ı kazandığı Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki odasında Meryem Erdoğan'la bir araya geldi.

Çebi, Trabzon'da gerçekleştirilen 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikten dolayı tebrik ettiği siyah-beyazlı atlete başarılarının devamını diledi.

Ahmet Nur Çebiden Beşiktaşın Türkiye şampiyonu atleti Meryem Erdoğana tebrik

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi