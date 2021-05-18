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GeriFutbol Ahmet Nur Çebi ve Arda Turan PFDK'ye sevk edildi
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi ve Arda Turan PFDK'ye sevk edildi

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Ahmet Nur Çebi ve Arda Turan PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta, "talimatlara aykırı hareketleri" ve "saha olayları", Göztepe'nin aynı müsabakada "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri", Hes Kablo
Kayserispor da Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "talimatlara aykırı hareketi", Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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