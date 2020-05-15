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GeriFutbol Ahmet Nur Çebi: Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki koronavirüs sonucum pozitif çıktı
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Futbol
İSTANBUL / DHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki koronavirüs sonucum pozitif çıktı

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Ahmet Nur Çebi: Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki koronavirüs sonucum pozitif çıktı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başladığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.."

 

Ahmet Nur Çebi: Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki koronavirüs sonucum pozitif çıktı

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