Ahmet Nur Çebi: 'Şampiyon Beşiktaş dedirtmesini biliriz'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi son 2 haftada kaybedilen puanlar nedeniyle şampiyon olamayacaklarına dair algı yaratıldığını belirtirken, sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Dün Nevzat Demir Tesisleri’nde gündemi değerlendiren Çebi şu açıklamaları yaptı: “3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı oluşturanlar, 6 puan geride olanların ‘Şampiyon biz olacağız’ söylemlerine neden gereken tepkiyi vermiyorlar? Ben ve arkadaşlarım, şerefli şampiyonluklar kovalayan bir ekibiz. Bundan hiçbir şekilde yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, sezon sonunda bunu yaşayacaktır.

Baştan beri inanıyordum

3 puan önde ve lideriz. Sezon açıldığında küme düşeceğimizi bile söylediler. En baştan ‘Şampiyon olacağız’ dedim. Ben inanıyordum, yöneticilerimizin isteğini biliyordum. Hocanın takıma olumlu yansıdığını biliyor, futbolcularıma güveniyordum. Şu anki algı, Beşiktaş’a zarar vermek için yapılıyor. Hangi takım 3 puan önde olsa şampiyon ilan etmişlerdi ama biz 3 puan öndeyken ‘şampiyon’ demeye dilleri varmıyor ama 6 hafta sonra bunu söyletiriz. Erken şampiyonluk havası yok. Efendiliğimizle, diğer takımlara saygımızdan söylemiyorduk. Artık diyorum; şampiyon biziz. Onların da demesi bizi mutlu edecektir.

Rakiplere de muhteşem oynayın

Ligin bitimine daha 6 hafta var. Puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattında olan takımlar da vardı. Bize karşı verdikleri mücadeleyi daha sonra rakiplerimiz karşısında da vereceklerinden şüphem yok. Puan kaybı yaşadığımız düşme hattındaki rakiplerin oynadığı muhteşem oyunu, rakipler karşısında da yapacağından şüphem yok. Bu da Beşiktaş’ın şampiyon olması konusunda hesaba kattığım bir konudur. Yorumcuların ‘Beşiktaş şampiyonluğu eliyle verdi’ algısından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek adına yapılıyor. Bunları çok fazla kale almayın. Bunların arkalarında başka hesap kitaplar var.

TFF ve MHK'dan şüphe edersek gereken neyse yaparız

“TFF ve MHK’nin birilerini şampiyon yapmak için hesap içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak hakemin kötüsüne kötü, iyisine de iyi deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmesi, TFF ve MHK üzerinde şüphelerimiz olduğu anlamına gelmez. Ama bunu hissettiğimiz anda da gereğini yaparız.”

Larin'e teklif var ama şimdi yanıt vermem

“Larin benim çok sevdiğim bir futbolcu. 2. başkanken de değerliydi. Saygılı, hürmetli bir çocuktur. Kiralandığı yere neredeyse “Al oynat” diye üstüne para vermişler. Biz bu çocuğu kucakladık. İmkan verdik. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Larin’e teklif geliyor, başkalarıyla ilgili de geliyor. Sezon bitene kadar gelen tekliflere cevap vermem."

Cenk Tosun'a kapımız hep açık olacak

“Cenk önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar kendini ancak toparlayacaktır. Everton ile ilgili nasıl bir gelişme sağlayacak bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Cenk ‘Geldim’ diye kapıyı çalarsa, kapımız kendisine sonuna kadar açık olacak.”

Atiba başkanlıkta rakibim olacak

“Atiba’yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa aday olacak. Tek rakibim o olacak. Bu biraz da şaka, kıymetini belirtmek için söylüyorum.”

Aboubakar kalacak herkes haddini bilsin

“Aboubakar ile ilgili konu beni rahatsız eden bir konuydu ama futbolcunun yıpranmaması adına açıklama yapmamıştım. Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan bir oyuncu. Kendisinin kontratını ben yaptım ve Beşiktaş camiasının bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Aboubakar bizim futbolcumuzdur, önümüzdeki sene burada devam edecektir. Opsiyon varsa bu opsiyon hakkı da Beşiktaş’ındır. Aboubakar’ın hakkının yendiğini gördüğümüz anda da bunu telafi edecek birisiyim.

Bu oyunlardan uzak durulsun

Beşiktaş koca bir takımdır. Aboubakar’lı ya da Aboubakar’sız da şampiyon oluruz. Aboubakar bizim için çok kıymetlidir ve Beşiktaş istediği takdirde seneye de burada olacaktır. Son 6 hafta öncesinde futbolcuları yıpratan davranışlardan kaçınılmasını istiyorum. Herkes haddini bilsin, tepkimiz çok sert olur. Beşiktaş şampiyonluğa giderken oynanan oyunlardan uzak dursunlar.”

Avrupa Süper Ligi'ne ilk biz tepki verdik

“Futbolun içinde rakipler yoksa, 5-10 takımla pastayı bölüşmek gibi bir hakkaniyetsizlik istemiyoruz. Çok şükür kendileri de akıllandı, geri bastılar.”

TFF zemine iyi bakana ödül versin

“Erzurum maçında Cenk Tosun’u kaybettik, Beşiktaş, Cenk ve Milli Takım zarar gördü. TFF’ye bir öneride bulunmak istiyorum. Başarılı bakım yapılan statlara ödül verilsin. Prim verilsin. O stadın masraflarını TFF karşılasın.”

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