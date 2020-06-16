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GeriFutbol Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi: Temiz kağıdı aldık, UEFA ile sorun yaşamayacağız
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi: Temiz kağıdı aldık, UEFA ile sorun yaşamayacağız

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Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi: Temiz kağıdı aldık, UEFA ile sorun yaşamayacağız
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, NTV’ye yaptığı açıklamada, UEFA ile sorun yaşayamayacaklarını söyledi.

"UEFA’ya gitmeme gibi bir durum söz konusu değil" diyen Çebi, "UEFA’dan kağıdı aldık. Temiz kağıdını hallettik" ifadelerini kullandı.

'Bırakmam Seni' kampanyası ile ilgili de detaylar veren Çebi, "SMS desteği şu an iyi gidiyor, çok kısa sürede iki yüz bin SMS oldu. Tişörtleri de satışa çıkaracağız" dedi.

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Çebi, siyah beyazlı kulübün basketbol şubesiyle ilgili de açıklamalarda bulunup, şöyle konuştu:

"Benim arzum Beşiktaş’ın tertemiz formalarını giyerek kapalı spor salonlarında mücadele vermeleri, ben bu alanlarda yarışmacı olmak istemiyorum. Hentbol takımımız var, harika ama olmuyor, sözleşmeler inanılmaz."

Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi: Temiz kağıdı aldık, UEFA ile sorun yaşamayacağız

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