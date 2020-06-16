Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi: Temiz kağıdı aldık, UEFA ile sorun yaşamayacağız

"UEFA’ya gitmeme gibi bir durum söz konusu değil" diyen Çebi, "UEFA’dan kağıdı aldık. Temiz kağıdını hallettik" ifadelerini kullandı.

'Bırakmam Seni' kampanyası ile ilgili de detaylar veren Çebi, "SMS desteği şu an iyi gidiyor, çok kısa sürede iki yüz bin SMS oldu. Tişörtleri de satışa çıkaracağız" dedi.

POTADA FORMA GENÇLERİN

Çebi, siyah beyazlı kulübün basketbol şubesiyle ilgili de açıklamalarda bulunup, şöyle konuştu:

"Benim arzum Beşiktaş’ın tertemiz formalarını giyerek kapalı spor salonlarında mücadele vermeleri, ben bu alanlarda yarışmacı olmak istemiyorum. Hentbol takımımız var, harika ama olmuyor, sözleşmeler inanılmaz."

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!