Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi futbol takımıyla yemekte bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Derbi
Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi futbol takımıyla yemekte bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 19:02

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında derbi maçta cumartesi günü Galatasaray’a konuk olacak.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı ekipte başkan Ahmet Nur Çebi, hafta sonu oynanacak mücadele öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın da katıldığı yemekte; teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yer aldılar.

Başkan Cebi, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına başarılar dilerken; teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun’a üyelik kartlarını verdi.

Öte yandan yemek organizasyonu fizyoterapist Cumhur Erol ve malzeme sorumlusu Erdal Erdem’in doğum günlerinin kutlanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Derbi

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe