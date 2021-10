Ahmet Nur Çebi Beşiktaş - Sporting maçı öncesi konuştu: Aşı karşıtlarına ben de karşıyım

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sporting Lizbon maçıyla ilgili değerlendirmeler yapan Çebi, "Şampiyonlar Ligi'nde her takım güçlü ama iddialı duruma gelmek için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ajax maçında çocuklarımızın performansı umutlandırdı. İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Bu dönem transferleri Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için biraz daha farklı yaptık. Transferler her şeyi çözmüyor. Her şeyi de futbolcudan beklemek yanlış. Pjanic, Teixeira doğru ama tek başına yeterli değil." dedi.

Avrupa'daki maçlarda taraftarların taşkınlıktan kaçınması gerektiğinin altını çizen Çebi, "Dortmund ve Lizbon maçımız var, oralara da gideceğiz. Taraftarımızın bu şekilde devam etmesinin bize bir faydası yok. Taşkınlık kısmını bir çözmemiz lazım. Hem karşı kulüp bizden zararlarını aldı hem de UEFA ceza verdi. Taraftardan rica ediyorum." dedi.

Aşı konusunda da görüşlerini belirten Beşiktaş Başkanı, "Sağlık bakanımızın dediği gibi aşı sorununu çözmemiz lazım. Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Aşı olmanın çok da faydası var. Avrupa ülkeleri bu işi aştı. Yüzde 90'dan fazlası aşılandı. Maçlarda, statlarda sınırlamalar kalktı. Bir an önce ülkenin aşı olması lazım.." şeklinde konuştu.

Çebi Galatasaray maçıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

Bütün maçlar gibi Galatasaray maçı da önemli. TFF'nin koyduğu limitlerden sonra 20 taklımın birbirine yakın transferler yapabildiğini, birbirine yakın değerde oyunlar sergilemeye başladığını görüyoruz. Galatasaray kadar diğer takımların da önemli olduğunu söylemek istiyorum. 1 maçla şampiyon olunmuyor. Diğer takımların da güçlü olduğunu, onlara karşı da başarılı olmamız gerektiğini düşünüyorum.