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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından konuştu.

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Süper Lig'de Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

Hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzmüştür. Bu akşam buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK

Geçen sene bu kadroyla, bu teknik ekiple, bu yönetimle nereden nereye geldiğimiz biliniyor. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız."

SORUNLARI ÇÖZMEYE HAZIRIZ

Bu sorunların hepsini çözmeye hazır olduğumuzu camiaya söyleme ihtiyacı duyuyorum.

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BİTMEYEN BİR ÇİLE VAR

Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var ortada. Gerekli yerlerde, gerekli şekillerde tepkimizi yerine getirdik. MHK başkanının değiştiğini biliyoruz. Sonuçta gördüm ki, MHK başkanınının değişmesi yetmemiş

TFF VE MHK'YE SESLENİYORUM

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Atamaları yapanlar aynı kafada. TFF'ye buradan sesleniyorum, MHK'ye de. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz. Ya beceremediniz ya niyetiniz kötü. Gerekeni yapın, yapamıyorsanız size vermiş olduğumuz hoş görü bu gece bitmiştir.

SERGEN YALÇIN İLE DEVAM ETMEYİ TERCİH EDERİM

Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim

B PLANINI DÜŞÜNMEDİK

B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

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