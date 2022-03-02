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Ahmet Nur Çebi, 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaşlı Zafer’in hayalini gerçekleştirdi

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Zafer Altınışık

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde, trafik kazası sonrası 13 yıldır yatağa mahkum olan Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık (36), BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüştü. Çebi, fizik tedavi için yardımcı olacağını belirttiği Altınışık’a tribünde maç izleyebilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

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Kızılören ilçesinde yaşayan Zafer Altınışık, 2009’da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya’ya giderken doğum günü olan 30 Ağustos’ta otomobilinin takla atması sonrası boyun kemiği kırıldı.

Boyun altından felç olan Zafer Altınışık, o günden bu yana mezarlığın yanındaki tek katlı evde, annesi Hatice Altınışık ve down sendromlu teyzesi ile birlikte yaşıyor.

Beşiktaş taraftarı olan Zafer Altınışık, 13 yıldır mahkum olduğu yatağından takımının maçlarını ya da penceresinde evinin yanındaki mezarlığı izleyerek zaman geçiriyor.

Yatağında Beşiktaş logolu battaniyesi, yanında takımının atkısı bulunan Altınışık’ın, Beşiktaş yöneticileri ve Çarşı Grubu’yla görüşme hayalini, BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi gerçekleştirdi.

Çebi, telefonda gerçekleştirdiği görüntülü aramayla Altınışık ile sohbet etti.

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Beşiktaş’ın bir maçında Altınışık’ı stadyumda görmek istediğini ifade eden Başkan Çebi, "Zafer kardeşimin durumunu öğrendik ve yakından takip ediyorum. Koyu taraftarımız, kendisine Beşiktaş’ın imzalı formasını gönderiyorum. Yakın bir zamanda da stadyumda maç izlemesi için elimizden geleni yapacağız. Fizik tedavi konusunda da kendisine destek vereceğiz" dedi.

Ahmet Nur Çebi, 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaşlı Zafer’in hayalini gerçekleştirdi

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Zafer Altınışık

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