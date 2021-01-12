Ahmet Kutucu'da yeni gelişme! Şenol Güneş...

Orta saha transferine öncelik veren Trabzonspor, diğer mevkiler için de yoğun bir çaba gösteriyor. Hücum bölgesine mutlaka takviye gerçekleştirecek olan Bordo-Mavililer, Ahmed Kutucu ile yakından ilgileniyor. A Milli Takım kadrosunda yer bulmaya başlayan 20 yaşındaki forvet, yazın düzenlenecek EURO 2020’de de mutlaka Ay-Yıldızlı formayı giymek istiyor. Ancak bunun için genç oyuncunun daha çok sahada olması gerekiyor.

98 dakika oynayabildi

Schalke 04’te sezon başından beri hiçbir lig karşılaşmasına 11’de başlayamayan Ahmed, 6 mücadelede sonradan maça dahil oldu ve toplam 98 dakika şans bulabildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in daha önce “Düzenli oynaman gerekiyor” dediği Ahmed Kutucu’nun hocasıyla bir görüşme yapacağı ve onun çizeceği rotaya göre transferde hareket edeceği öğrenildi. Kısacası genç forvetin kaderi biraz da Şenol Güneş’e bağlı.

Bir forvet daha...

Trabzonspor tüm bu gelişmeleri yakından takip ederken, oyuncunun menajeriyle sürekli temaslarını sürdürüyor. Schalke 04 Kulübü’nün de nabzı yoklanıyor ve kiralama formülüyle bu transferin bitirilmesi hedefleniyor. Şartların oluşması halinde sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyulabilir. Hem forvet hem de sağ kanatta görev yapabilen Ahmed’in yanı sıra komple bir santrfor arayışları yine devam ediyor. (Fanatik)

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