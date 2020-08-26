Ahmet Dursun'dan Beşiktaş maçına damga vuran paylaşım

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olup Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada Ahmet Dursun'un attığı tweet ise dikkat çekti. Ahmet Dursun, ''Daha 65 dakika var, gol yemeden atacağımız 1 gol 2. maç için çok büyük avantaj olur. Haydi'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımın üzerine birçok taraftar, eşleşmenin tek maç üzerinden oynanacağını hatırlattı.

NİHAT KAHVECİ: ''HESABINI HACKLEMİŞLER''

Nihat Kahveci ise konunun ardından bir paylaşımda bulunurken ''Dün Ahmet Dursun kardeşimizin hesabını hacklemişler. Beşiktaş maçıyla ilgili attığı tweet ona ait değil. Tek maç üzerinden maçın oynanıldığını bilmemek gibi bir durum ortada yoktur.'' paylaşımı yaptı.

Kahveci, ardından ''Arkadaşlar benden ricası üzerine ilettim. Saygılar.'' dedi.

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