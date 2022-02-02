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Ahmet Çalık’ın ismi buz pateni pistine verildi

#Ahmet Çalık#Keçiören Belediyesi#Ovacık Mahallesi
Ahmet Çalık’ın ismi buz pateni pistine verildi

Keçiören Belediyesi, Ankara Gölbaşı’nda geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın ismini ilçedeki Ovacık Mahallesi’ne inşa edilen yeni buz pateni pistine verdi.

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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak’ta Ankara-Niğde kara yolu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ailesi Keçiören’de oturan Ahmet Çalık için, Keçiören Belediyesi Meclis toplantısında yeni bir karar alındı.

Alınan kararla  Ahmet Çalık’ın ismi ilçedeki Ovacık Mahallesi’ne inşa edilen yeni buz pateni pistine verildi. 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, önümüzdeki günlerde tesisin açılışını yapacaklarını belirterek, "Bizleri derinden üzen bu olay neticesinde ülkemize ve Türk futboluna önemli hizmetleri olan, efendiliğiyle tüm futbolseverlerin gönlünde taht kuran Ahmet Çalıkın ismini yeni inşa ettiğimiz buz pateni pistimizde yaşatma kararı aldık. Yeni spor kompleksimizde inşallah onun ismi ebet müddet yaşayacak. Tesisimizden istifade eden her gencimiz Ahmet Çalıkı anacak ve onun spor yaşamını kendine örnek alacak. Pistimiz Ovacıktaki 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alıyor. 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip ve her seansta 70 kişi faydalanabilecek. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak" dedi.

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Ahmet Çalık’ın ismi buz pateni pistine verildi

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#Ahmet Çalık#Keçiören Belediyesi#Ovacık Mahallesi

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