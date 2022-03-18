Ahmet Çalık’ın adı kütüphanede yaşatılacak

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Ahmet Çalık’ın vefatının kendilerini de çok üzdüğünü ifade eden Kültürlü Gençlik Derneği Başkanı Bekir Kaplan, genç futbolcunun anısını yaşatacak bir kütüphane kurmaya karar verdiklerini kaydetti. Akkise Atatürk İlkokulu’nda kurulacak kütüphanenin kısa süre içinde tamamlanacağını dile getiren Kaplan “Ahmet Çalık gibi özel bir futbolcunun adının en çok kütüphaneye yakışacağını düşündük. Konya’da bir kütüphane kurmaya karar verdik. Ahmet Çalık’ı yakından tanıyan ve çok seven bir arkadaşımız da kütüphane için bize bu fikri verdi. Bu özel kütüphanede isteyen herkesin katkısı olsun istedik. Bunun için de kitap kampanyası başlattık. Gördüğümüz ilgi ise bizi duygulandırdı. Ülkemizin dört bir tarafından kitap bağışı aldık. Bağışlar hala da gelmeye devam ediyor” dedi.

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Memleketinde de açılacak



Akkise’deki çalışmanın tamamlanmasının ardından Ahmet Çalık’ın adına memleketi Gümüşhane’de de bir kitaplık kuracaklarını belirten Bekir Kaplan “Biz kütüphanesiz okul kalmasın diyoruz. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımızın kitapla iç içe büyümeleri için kütüphaneler kuruyoruz. Geçmiş yıllarda da hazırladığımız projelerle Doğu ve Güneydoğu illerimizde 150 tane kütüphane kurarak çocuklarımıza armağan etmiştik” diye konuştu.