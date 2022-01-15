Ahmet Çalık, Adana Demirspor-Kayserispor maçında karanfillerle anıldı

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Adana Demirspor-Kayserispor maçının 6. dakikasında Ahmet Çalık için oyun durdu.

Adana Demirsporlu futbolcular, Ahmet Çalık'ın Konyaspor'da giydiği forma numarasına ithafen 6. dakikada topu dışarı gönderdi, 1 dakika boyunca hem futbolcular hem de tribünler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Adana Demirspor taraftarları da sahaya karanfil yağdırdı.

GOL SONRASI DA UNUTULMADI

Adana Demirspor'un 26. dakikada Assombalonga ile bulduğu son sonrası ev sahibi futbolcular kenara gelerek Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu tişörtle poz vererek milli futbolcuyu andı.

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