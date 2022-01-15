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Ahmet Çalık, Adana Demirspor-Kayserispor maçında karanfillerle anıldı

#Ahmet Çalık#Adana Demirspor#Kayserispor
Ahmet Çalık, Adana Demirspor-Kayserispor maçında karanfillerle anıldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maçın 6. dakikasında oyun durdu ve trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anıldı.

Adana Demirspor - Kayserispor maçından fotoğraflarAdana Demirspor - Kayserispor maçından fotoğraflar
Adana Demirspor - Kayserispor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Adana Demirspor-Kayserispor maçının 6. dakikasında Ahmet Çalık için oyun durdu.

Adana Demirsporlu futbolcular, Ahmet Çalık'ın Konyaspor'da giydiği forma numarasına ithafen 6. dakikada topu dışarı gönderdi, 1 dakika boyunca hem futbolcular hem de tribünler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Adana Demirspor taraftarları da sahaya karanfil yağdırdı.

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GOL SONRASI DA UNUTULMADI

Adana Demirspor'un 26. dakikada Assombalonga ile bulduğu son sonrası ev sahibi futbolcular kenara gelerek Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu tişörtle poz vererek milli futbolcuyu andı.

Ahmet Çalık, Adana Demirspor-Kayserispor maçında karanfillerle anıldı

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Ahmet Çalık, Adana Demirspor-Kayserispor maçında karanfillerle anıldı

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#Ahmet Çalık#Adana Demirspor#Kayserispor

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