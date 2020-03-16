Haber Giriş: 16.03.2020 - 01:41,
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..."
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları yorumladı.
Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin" ifadelerini kullandı.
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