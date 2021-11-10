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Ahmet Bulut'tan Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe açıklaması! 'Hiçbir zaman...'

#Dorukhan Toköz#Fenerbahçe#Trabzonspor
Ahmet Buluttan Dorukhan Toköz için flaş Fenerbahçe açıklaması Hiçbir zaman...

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, başarılı futbolcunun transferine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Bulut, Dorukhan'la Fenerbahçe'nin sezon başında ilgilendiği iddialarına da yanıt verdi.

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Sezon başında Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesinin ardından sürpriz bir şekilde Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a konuşan Bulut, Dorukhan için hiçbir zaman Fenerbahçe'yle görüşmediğini söylerken, Avrupa'dan 4 teklif olmasına karşın Dorukhan'ın bordo-mavilileri tercih ettiğini belirtti.

İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları;

"Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan para nedeniyle ayrılmadı. Avrupa hedefi vardı. Avrupa'da izleyen kulüpler de vardı. Daha sonra Trabzonspor, hedeflerini ve projesini anlattı. Trabzonspor'da çok mutlu. Fenerbahçe ile hiçbir zaman görüşme olmadı.

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"4 TEKLİF VARDI, İTALYA YA DA İSPANYA..."

"Dorukhan için Avrupa'dan 4 tane resmi teklif vardı. Dorukhan, kabul etseydi İtalya veya İspanya'ya gidebilirdi. Zaten bütün planımız Avrupa üzerine kuruluydu. Aylarca görüştüm. Daha sonra Trabzonspor devreye girdi. Dorukhan, sonuçta Avrupa'ya gitseydi euro kazanacaktı. Trabzonspor'un teklifinde biraz fark vardı tabii. Dorukhan, Avrupa için %100 hazır olmadığını hissetti."

"TRABZONSPOR DIŞINDA 2 BÜYÜK İSTEDİ"

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"Dorukhan'ı Türkiye'den Trabzonspor dışında isteyen 2 büyük kulüp daha vardı. Avrupa'ya gideceğiz deyip İstanbul'da kalmak olmazdı, o yüzden Trabzonspor'u tercih ettik."

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#Dorukhan Toköz#Fenerbahçe#Trabzonspor

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