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Ahmet Beşir: Trabzon kenti küçük ama gücü çok büyük

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#Trabzonspor#Ahmet Beşir#Süper Lig
Ahmet Beşir: Trabzon kenti küçük ama gücü çok büyük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 07:00

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Beşir açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, üst düzey dünya kulüplerdeki sağlık sistemi yönetimini yakından takip ettiklerini ve bordo mavili takımda uyguladıklarını söyledi.

Kulübün dergisine konuşan Beşir “A takımdan altyapıya kadar tüm sporcuların performansının, sakatlık durumlarının tespit edildiği, kişisel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin yakından takip edildiği ve kayıt altına alındığı bir yapılanma içerisindeyiz. Altyapıdaki bir sporcumuzun A Takıma kadar tüm süreçlerinin takibinin yapıldığı en gelişmiş programları uyguluyoruz” dedi.

Beşir ayrıca “En büyük hayalim, Trabzonspor’un bir gün Şampiyonlar Ligi finali oynaması ve kazanması. Bu şehir küçük ama gücü çok büyük, bunu bir gün başaracak mutlaka” ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Ahmet Beşir#Süper Lig

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