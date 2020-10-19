Ahmet Akcan kimdir kaç yaşında?
Ahmet Akcan, belirli dönemlerde futbol otoritelerinin gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. Galatasaray'da başladığı kariyerini farklı takımlarda geliştiren Ahmet Akcan, teknik direktörlük görevi üstlenmeye devam ediyor. Peki, Ahmet Akcan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isimle alakalı bazı bilgiler
Ahmet Akcan 17 Şubat 1958 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp, Sigi Held, Greame Souness gibi Türkiye'ye gelen pek çok yabancı teknik direktörün ve Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapmıştır. Ayrıca Rainer Hollmann ile Galatasaray'ı ve Hans Peter Briegel ile Beşiktaş'ı birlikte çalıştırmıştır. Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 5 lig şampiyonluğu yaşamış, 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Neuchatel Xamax ve Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katıldığı sezon tarihi Manchester United zaferlerinde de kulübede görev yapmıştır.
Ardından birçok 1. Lig ve Süper Lig ekibinde teknik direktörlük yapmıştır. Son olarak 2009-2010 sezonu 2. yarısında Orduspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.
|Teknik direktörlük kariyeri
|Yıllar
|Takım
|1984-1994
|Galatasaray (Yrd. Antrenör)
|1994-1995
|Antalyaspor
|1995-1996
|Galatasaray (Yrd. Antrenör)
|1997
|Konyaspor
|1998
|Kardemir Karabükspor
|1998-1999
|Bursaspor
|2001-2002
|Trabzonspor (Yrd. Antrenör)
|2004-2005
|Mardinspor
|2006
|Mardinspor
|2006-2007
|Eskişehirspor
|2007-2008
|Galatasaray (Yrd. Antrenör)
|2010
|Orduspor
|2015-2016
|Galatasaray (altyapı sorumlusu)
|2017-
|Amed
Ahmet Akcan'ın 2019 yılında son olarak görev aldığı yer ise Sarıyerspor olmuştur.
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