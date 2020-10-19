Ahmet Akcan kimdir kaç yaşında?

Ahmet Akcan 17 Şubat 1958 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp, Sigi Held, Greame Souness gibi Türkiye'ye gelen pek çok yabancı teknik direktörün ve Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapmıştır. Ayrıca Rainer Hollmann ile Galatasaray'ı ve Hans Peter Briegel ile Beşiktaş'ı birlikte çalıştırmıştır. Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 5 lig şampiyonluğu yaşamış, 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Neuchatel Xamax ve Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katıldığı sezon tarihi Manchester United zaferlerinde de kulübede görev yapmıştır.

Ardından birçok 1. Lig ve Süper Lig ekibinde teknik direktörlük yapmıştır. Son olarak 2009-2010 sezonu 2. yarısında Orduspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Teknik direktörlük kariyeri Yıllar Takım 1984-1994 Galatasaray (Yrd. Antrenör) 1994-1995 Antalyaspor 1995-1996 Galatasaray (Yrd. Antrenör) 1997 Konyaspor 1998 Kardemir Karabükspor 1998-1999 Bursaspor 2001-2002 Trabzonspor (Yrd. Antrenör) 2004-2005 Mardinspor 2006 Mardinspor 2006-2007 Eskişehirspor 2007-2008 Galatasaray (Yrd. Antrenör) 2010 Orduspor 2015-2016 Galatasaray (altyapı sorumlusu) 2017- Amed

Ahmet Akcan'ın 2019 yılında son olarak görev aldığı yer ise Sarıyerspor olmuştur.