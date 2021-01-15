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GeriFutbol Ahmet Ağaoğlu'ndan kulübün efsanesine vefa! 'Trabzonspor altyapısı Özkan Sümer'in eseridir'
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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu'ndan kulübün efsanesine vefa! 'Trabzonspor altyapısı Özkan Sümer'in eseridir'

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Ahmet Ağaoğlu'ndan kulübün efsanesine vefa! 'Trabzonspor altyapısı Özkan Sümer'in eseridir'
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Trabzonspor dergisi yeni sayısının büyük bölümünü, bir süre önce vefat eden kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer’e ayırdı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da dergide yer alan yazısında Sümer’in Türkiye Cumhuriyetinin bugüne kadar yetiştirdiği nadir spor adamlarından biri olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

“Bugün Trabzonspor Yusuf Yazıcı’nın satışından 17.5 milyon Euro kazanıyorsa, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve daha nice altyapı oyuncularımıza yüksek piyasa bedelleri belirleniyorsa, bu, Özkan Sümer’in kurduğu ve geliştirdiği altyapı sistemi sayesindedir.”

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