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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Ahmet Ağaoğlu'na sevgi seli

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Ahmet Ağaoğlu'na sevgi seli
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli'nde Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Derneğin İzmit'teki binasında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor formasıyla etkinlik yerine gelenler vatandaşlar, Ağaoğlu'nu coşkuyla karşıladı.


Futbolseverlerin formalarını imzalayan Ağaoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her ilin önemli günlerinin olduğunu fakat Trabzon'u diğerlerinden farklı kılan bir özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Trabzon'un kurtuluşu Trabzonsporlularla kutlanıyor. Bugün bir başka ile gitseniz o ilin formasını nadir görürsünüz. İstanbul'un kurtuluşunda 8 ayrı forma görürsünüz, Ankara'nın kurtuluşunda değişik formalar görürsünüz ama Trabzon'un önemli günleri her zaman Trabzonspor formasıyla kutlanır." diye konuştu.

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